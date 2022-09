Duitser en Zwitser overleden door bliksem op Mallorca

Een Duitse en een Zwitserse toerist zijn op Mallorca overleden na een blikseminslag. De twee mannen waren in een populaire baai in het noordoosten van het Spaanse eiland, toen het noodweer plotseling toesloeg. De Duitser was 51 jaar, de Zwitser 65.

Een van hen werd getroffen toen hij zijn parasol wilde dichtdoen tegen de regen. Hij was op slag dood. De bliksem schoot vervolgens door naar de andere man, ongeveer 15 meter verderop. De mannen kenden elkaar niet. Plots een waarschuwing Hij stierf kort daarna ondanks inspanningen van reddingswerkers. De echtgenote van een van de mannen heeft psychologische hulp aangeboden gekregen. Het strand waar het gebeurde. © ANP De Spaanse weerdienst had aanvankelijk zonnig weer met wat wolken en hooguit een paar regendruppels voorspeld. In de namiddag kwam er plots een waarschuwing voor onweer en hevige regenval in het noordoosten van het eiland. 37 graden De komende dagen kunnen er nog meer onweersbuien komen. Volgende week keert de hitte terug op het populaire vakantie-eiland en worden temperaturen tot 37 graden verwacht.