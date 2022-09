Herdenkingsbijeenkomst truckdrama: 'Samen moeten we door'

Aptroot gaf aan dat de gemeente nog lang niet klaar is met rouwen, maar dat de draad wel weer wordt opgepakt. "Hoe moeilijk dat ook is, want niets is meer hetzelfde. Maar samen gaan we door, moeten we door. Laten we elkaar de komende tijd steunen, er voor elkaar zijn. We blijven om de getroffenen heen staan."

'Wil je weten hoe de baby heet?'

Er werd vanavond muziek afgespeeld en ook een ooggetuige kwam aan het woord. Zo wilde Marten graag vertellen over het gesprek dat zijn kleindochter Nina had tijdens de barbecue met de omgekomen zwangere Diana. "Op een gegeven moment zei Diana tegen Nina: 'Wat ben jij een mooi meisje.' Dat heeft ze blijkbaar een paar keer herhaald", sprak hij geëmotioneerd.

"Diana vroeg toen naar haar naam. Nina dus. 'Oh', zei Diana, 'wat een mooie naam. Die komt ook heel veel voor in Oekraïne.' Later vraagt Diana: 'Wil jij weten hoe de baby gaat heten?', 'Ja natuurlijk', zegt Nina. 'Karolina'. Het was een geheim tussen Diana en Nina."