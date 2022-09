Energierekening van 250.000 euro per jaar: sluiting dreigt voor 200 zwembaden  

Volgens de Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) vormen de energielasten voor zwembaden normaal gesproken zo'n 15 tot 20 procent van de totale kosten, maar loopt dat nu op tot 50 procent. De WiZZ voorziet voor veel zwembaden onoverkomelijke financiële problemen. Voorzitter Teun van Etten: "Ik weet dat er op dit moment al baden in overleg zijn met gemeenten over sluiting. Dit is een rampzalig scenario voor miljoenen Nederlanders die in hun eigen buurt zwemlessen volgen, revalideren of sportief zwemmen."

Paar graden kouder

Ook Frank Lievens van Zwembad Reynaertland is al in gesprek met de gemeente. "Hopelijk komt daar iets uit. We kijken ook of we de tarieven iets kunnen verhogen."