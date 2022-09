'Overheid moet stoppen met doorsturen persoonsgegevens naar kerken'

En dat mag volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dus niet. De gegevensbeschermingsautoriteit stelt dat in een advies dat is opgesteld naar aanleiding van een experiment dat het kabinet wil gaan uitvoeren.

Kerk weet waar je woont

In dat experiment staat dat de overheid aan nieuwe kerkleden toestemming gaat vragen of persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan de kerk. Maar voor mensen die al langer lid zijn van de kerk, geldt dat niet. Die gegevens worden nog steeds ongevraagd bij een wijziging door bijvoorbeeld verhuizing of huwelijk doorgegeven.

In totaal gaat het om de gegevens van zo'n 5 miljoen kerkleden.