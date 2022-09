Justin Bieber stopt wereldtournee, mogelijk niet naar Nederland

Wat dit betekent voor de optredens die in januari in de Ziggo Dome in Amsterdam gepland staan, is onduidelijk. De zanger schrijft alleen dat hij 'voorlopig' met touren stopt.

De zanger heeft het syndroom van Ramsay-Hunt, maakte hij een paar maanden geleden bekend. Zijn gezicht raakte daardoor gedeeltelijk verlamd. Een soort virus viel de zenuw in zijn oor en gezicht aan, vertelde Bieber toen. Hij kon daardoor zijn tournee in de Verenigde Staten niet afmaken.