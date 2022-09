FNV gaat door met staking, ondanks nieuw aanbod van NS

Maar die veranderingen zijn dus nog niet genoeg om tot een akkoord te komen. FNV overlegt morgenochtend met vakbonden CNV en VVMC gezamenlijk verder over het bod van de NS.

NS wakker geschud

De NS liet vandaag in een brief wel doorschemeren dat het bedrijf is wakker geschud door de eerdere stakingen. "Dat zovelen zich genoodzaakt zagen dit te doen, is veelzeggend", verwees het bedrijf naar de stakingsbereidheid.

"Het zegt ons dat het anders moet", vervolgt de brief. "De rek is er bij collega's uit." NS steekt de hand in eigen boezem. "We hebben mede door corona laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval."