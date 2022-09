Eén graadje lager scheelt je straks 180 euro per jaar

Wat kun je nog meer doen?

Het lager zetten van de verwarming helpt dus flink bij het dempen van de energiekosten, maar je kunt in huis natuurlijk nog veel meer doen. Zoals gordijnen nemen, die houden de warmte beter binnen. Zorg daarnaast dat de verwarming niet aanstaat als je niet thuis bent, stook alleen de ruimtes waar je op dat moment in bent en gebruik besparende apparaten.

Waar je ook flink op kunt besparen, is korter douchen. Zo schrijft Milieu Centraal op zijn website dat de gemiddelde douchetijd in Nederland 9 minuten is. Als een gemiddeld huishouden voortaan 5 minuten gaat douchen, bespaar je op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water. Bij een gasprijs van 3 euro per m3 is dat bij elkaar dus ook weer 180 euro.

Milieu Centraal laat ook weten dat douchen veel voordeliger is dan in bad gaan. In een bad gaat namelijk twee keer zo veel water als wanneer je 9 minuten doucht.