Mensen in de kou, energiebedrijven maken winst: 'En dat moet ook'

Daardoor daalt het aanbod, stijgt de prijs en moeten energieleveranciers voor een hoge prijs gas en stroom inkopen. Dat wordt uiteindelijk weer doorberekend aan klanten. De omzet van de energiebedrijven stijgt daarmee flink, maar de winst niet. Bij Vattenfall kwam de netto-winst dit eerste half jaar uit op 990 miljoen euro, een stuk lager dan de 2,27 miljard een jaar eerder.

Winst is goed, maar wat is te veel?

Maar toch: 990 miljoen winst. Waar huishoudens de armoede in worden gestort en ondernemers een faillissement in de ogen kijken, voelt dat vreemd. Econoom Gerben Hieminga van ING legt uit waarom dit misschien toch niet zo is. "Energiebedrijven moeten winst maken om juist te investeren in de energietransitie. Dat gebeurt voor het klimaat, maar ook om de afhankelijkheid van gas te verlagen."

Want windmolenparken, velden met zonnepanelen en andere duurzame energie worden mede gefinancierd met winst van de energiebedrijven. "De vraag is alleen: wanneer is sprake van te veel winst? Dat is een heel lastige discussie."