Beveiliger gooide rookfakkel op circuit Zandvoort: 'Was goed bedoeld'

Omstanders konden niet geloven wat de beveiliger deed, vertelt Sven. "Ik denk dat hij 'm voor het hek op het gras wilde gooien en dat dat mis ging, maar dat was ook niet slim geweest. Ik denk dat hij niet goed wist wat hij ermee aanmoest, en daardoor een beetje in paniek gehandeld heeft. Hij had 'm beter mee de trap af kunnen nemen en ergens uit kunnen laten doven."

Ook volgens Sven was er geen opzet in het spel. "Het was een ongelukje, maar wel een dom ongelukje."

Geen overlast

Een woordvoerder van de Dutch Grand Prix vertelt wat er volgens hen is gebeurd. "Hij voert een goedbedoelde actie uit. Hij wil die rookbom weggooien van de tribune, maar die belandt op de baan. Gelukkig rolt 'ie daarna weg en hebben de coureurs er geen last van gehad."

Maar dat kan ook anders zijn, zagen we afgelopen zaterdag toen de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix bij aanvang van de tweede sessie korte tijd werd stilgelegd. Dat gebeurde omdat er een rookpot op de baan was gegooid vanaf de tribune langs het stuk van start en finish.

Twee arrestaties

De Thai Alexander Albon van Williams was op dat moment de enige die op het circuit reed, maar hij had geen hinder van de rook. Later werd een 33-jarige man uit het Twentse Borne als schuldige aangehouden. Hij is zaterdagavond naar huis gestuurd, maar blijft verdachte. Zijn zaak wordt later behandeld.