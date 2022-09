Waarom minder mensen prikken tegen corona (en dat toch handig zou kunnen zijn)

Een nieuwe ziekmakende variant zou kunnen zorgen voor nieuwe, grote druk op de zorg. Het is de reden waarom de komende vaccinatiecampagne is uitgerold. Het kabinet schreef in een Kamerbrief: "Hoewel niet goed te voorspellen, geeft het OMT-V aan dat er in de nazomer rekening gehouden moet worden met een toename van infecties en de daarbij behorende oplopende belasting voor de zorgketen en maatschappelijke belasting." Het OMT-V werd in het leven geroepen 'om te beoordelen of een herhaalprik noodzakelijk is en zo ja met welk vaccin en voor welke groepen'.

Maar het kan ook zijn dat er geen nieuwe variant komt, dat de infecties niet oplopen, en dat de situatie blijft zoals hij nu is. Van der Zeijst: "Het kan zijn inderdaad dat het uitpietert. Dat het voor dit jaar vanzelf ophoudt. Maar dat weten we niet, en dus is het toch nuttig om een prik te halen. Dat zou de laatste keer kunnen zijn."