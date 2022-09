Student Amalia prooi voor juicechannels: 'Filmpje dronken prinses publiceren we'

Maar of nu alles wat Amalia doet meteen overal te zien zal zijn? "Ik verwacht wel dat Amalia's directe medestudenten haar niet alleen zullen respecteren, maar ook zelfs zullen beschermen. En als er echt inbreuk wordt gemaakt op haar privacy, is er natuurlijk altijd nog de rechter. Koning Willem-Alexander is namens Amalia al een keer naar de rechter gestapt vanwege foto's die de Nieuwe Revu publiceerde van Amalia op het hockeyveld. Hij werd toen in het gelijk gesteld."

Ingewikkelde discussie

Of een foto of filmpje inbreuk maakt op de privacy of dat het relevant is voor media om te publiceren, zijn 'juridisch heel ingewikkelde discussies', zegt advocaat Jens van den Brink van advocatenkantoor Kennedy van der Laan. "Tot nu toe is de Nederlandse media heel terughoudend geweest met het publiceren van verhalen rond Amalia. Zeker als je het vergelijkt hoe met koninklijke families in andere andere landen wordt omgegaan, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië."