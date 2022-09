Stampvol Zandvoort kleurt oranje: 'Eén groot Verstappen-feest'

Veneman: "Het is erg goed geregeld. De stroom mensen houdt niet op, en toch is de sfeer gemoedelijk en kan iedereen rustig doorlopen. Dat komt misschien wel omdat er een groot verschil is met vorig jaar: dit keer zijn er twee routes vanaf het station naar het circuit. Of via het centrum, of via de boulevard."

Ook langs de hekken vol

Op de toegangsweg naar de paddock op het circuit stonden langs de hekken al vroeg honderden bezoekers. Ze hoopten een glimp op te vangen van de coureurs en teambazen die lopend, op een step, een fiets, een golfkarretje of met de auto binnendruppelden, om zich voor te bereiden op de race.