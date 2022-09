Steekpartijen in Breda, Groningen en Amsterdam: vier gewonden

Later die nacht, rond 04.15 uur, werd er weer een steekpartij in Breda gemeld. In de Vismarktstraat was een 23-jarige man uit Raamsdonksveer neergestoken door een 24-jarige Bredanaar. De twee zouden kort daarvoor ruzie hebben gehad in de kroeg. De verdachte kon worden aangehouden, het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar.

Geen aanhouding in Groningen

Ook in Groningen moest de politie gisteravond rond 21.50 uur uitrukken voor een steekpartij. In de Asingastraat was een 27-jarige man neergestoken, hij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden.