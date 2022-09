Steeds meer mensen wonen in hun auto: 'Ik ben niet zielig, maar de huur is te hoog'

Ook hulporganisatie HVO-Querido in Amsterdam maakt zich grote zorgen om het toenemende aantal daklozen. De mobiele teams die 's avonds op pad gaan, komen regelmatig 'autobewoners' tegen. "We zien mensen die in auto's leven, maar ook in bijvoorbeeld volkstuinhuisjes, en in Amsterdam zien we ook veel oude, vergane bootjes die als woning fungeren", zegt een woordvoerder.

Laatste redmiddel

Ook Stefan Toet van de Daklozenbond herkent dat verhaal. "Ik ken een echtpaar in Alkmaar dat al weken in een auto leeft. En een man in Friesland die zo leeft omdat hij in een opvang zijn hond niet mag houden."

Het is een laatste redmiddel, zegt Toet. "Als mensen hun huis kwijtraken, gaan ze vaak eerst bij vrienden of kennissen wonen. Maar na een tijdje werkt dat vaak niet meer. Er is dan altijd nog een opvang; maar dat is bepaald geen pretje. Je hebt geen privacy, mag je huisdier niet meenemen en er gebeuren allerlei nare dingen waardoor mensen zich niet veilig voelen in zo'n opvang. En ook niet alle mensen willen geholpen worden. Dus kiezen ze ervoor om in een auto te gaan wonen."