Gezocht in Amsterdam: iemand die voor 50 euro komt overgeven

Het goede nieuws is dat de fobie vaak goed te behandelen is. "Emetofobie is op te delen in twee soorten. De ene groep is bang om zelf over te geven, de andere groep is bang dat een ander gaat overgeven. Voor de eerste groep kunnen we niet zo veel doen, maar de tweede groep kunnen we in veel gevallen wel goed helpen", vertelt ze.

Ze werken bij Kindt Clinics met de memrec-methode, die is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. "Het fijne daaraan is dat de behandeling veel korter is dan andere methoden. Het nadeel is wel dat je juist moet meemaken wat je zo erg vreest."

Behandeling

De behandeling gaat als volgt. "Na een intakegesprek wordt er een afspraak ingepland. De cliënt wordt dan gevraagd om een kamer in te gaan, waar iemand is die gaat overgeven. Omdat de cliënt dit al weet, vergt het heel veel moed en motivatie om die kamer in te stappen."