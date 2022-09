'Natuur nóg gevoeliger voor stikstof dan gedacht', mogelijk strengere regels

'Onze natuur staat er slecht voor'

Daarna laat het ministerie onderzoekers bestuderen welke gevolgen het heeft voor Nederland. Dat zal 'zo snel mogelijk' gebeuren, zegt het ministerie, maar het duurt nog enige maanden voor er duidelijkheid is.

"Het onderstreept wel dat het belangrijk is om snel de overbelasting aan te pakken, onze natuur staat er slecht voor", laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het kabinetsbeleid is gebaseerd op 'de best beschikbare wetenschappelijke inzichten, die eens in de zoveel tijd geactualiseerd kunnen worden - dat is inherent aan wetenschap'. Het onderzoek wordt iedere tien jaar uitgevoerd.