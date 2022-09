Nieuw stormseizoen, nieuwe namen: dit is hun betekenis

Wouter

Wouter Bleeker (1904 - 1967) is de laatste in de Nederlandse rij. Hij is voormalig hoofddirecteur van het KNMI en volgens het instituut 'een centrale figuur in de Nederlandse meteorologie'. "Hij was een van de weinigen die het brede terrein van de gehele meteorologie kon overzien en nam op het gebied van de internationale samenwerking een vooraanstaande plaats in."

En toch is het maar te hopen dat we veel van deze namen niet meer tegen gaan komen. De lijst start namelijk bovenaan. Hoe minder stormen, hoe minder namen er gebruikt hoeven te worden. En dat scheelt nogal wat gesneuvelde dakpannen. In onderstaande video zie je de ravage die een flinke storm (zoals Eunice, weet je nog?) kan aanrichten.