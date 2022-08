Remkes: halvering van stikstofuitstoot in 2030 staat nu niet ter discussie

Boerenorganisaties willen dat de deadline voor het terugbrengen van de uitstoot wordt verschoven, bijvoorbeeld naar 2035.

Depositiewaarde

De boeren hebben ook grote bezwaren tegen de zogeheten kritische depositiewaarde. Dat is de vastgestelde grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Tijdens het overleg is afgesproken dat de minister met de sector gaat kijken of er 'een vervangend systeem kan komen dat juridisch houdbaar is'.