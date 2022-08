Grote natuurbrand van 34 hectare in De Peel, huizen ontruimd

Om hoeveel huizen het gaat, kon de woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet zeggen. "We hopen dat we de brand onder controle krijgen, maar we hebben geen idee of dat vandaag al lukt. We zullen sowieso nog dagenlang moeten nablussen."

Brand steeds groter

De brand werd vanochtend rond 06.30 uur ontdekt, volgens 1Limburg door vogelspotters. Aanvankelijk stond een gebied van twee hectare in brand, nu spreekt de brandweer al over 34 hectare.

De gemeente Horst aan de Maas heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de hulpdiensten met man en macht proberen de brand onder controle te krijgen. Dat betekent dat het gebied verboden toegang is voor iedereen die er niks te zoeken heeft. Het is er namelijk te gevaarlijk, en nieuwsgierigen lopen hulpverleners voor de voeten.