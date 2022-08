Laura (21) heeft een prima salaris, maar komt niet meer rond

Laura komt niet in aanmerking voor toeslagen, zegt ze zelf. "Ik krijg geen huurtoeslag en ook geen energietoeslag, daarvoor verdien ik te veel. Mensen in de bijstand krijgen dit allemaal wel. Dat voelt soms frustrerend: ik werk 40 uur in de week en ik krijg niets."

De toekomst voelt voor Laura 'heel onzeker'. Ze hoopt dat de overheid maatregelen gaat nemen.

Begrotingsplan

Die maatregelen komen er, want er is vannacht een akkoord bereikt over de begrotingsplannen. Zo stijgen de minimumlonen met 10 procent, en blijft de brandstofaccijns voorlopig laag. Ook worden allerlei toeslagen verhoogd en wordt de inkomstenbelasting verlaagd.

Hoe dat precies uitpakt voor Laura, is nog niet duidelijk. Maar op korte termijn heeft ze er in ieder geval niets aan, want de meeste maatregelen gaan pas volgend jaar in.