NFI gaat onderzoek doen naar dode baby Ter Apel

Eerder werd bekend dat de Europese Commissie van Nederland verwacht dat het grondig onderzoekt hoe in de asielopvang een baby heeft kunnen overlijden. Het zou moeten helpen verhinderen dat het nog eens gebeurt, liet de commissie weten.

Onderzoek naar beschikbare zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid deden al onderzoek naar hoe de baby heeft kunnen overlijden. Daarbij wordt volgens de IGJ onder meer bekeken hoe het zit met de beschikbare zorg en de leefomstandigheden rond het aanmeldcentrum en in de sporthal. Verder wordt gekeken of er een medische oorzaak is en of er eerder zorg is verleend.