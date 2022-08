Giro 555 voor Oekraïne brengt tot nu toe ruim 173 miljoen op, actie wordt verlengd

Rusland zei daarop de tegenaanvallen te hebben afgeslagen en de tegenstander zware verliezen te hebben toegebracht in de regio's Cherson en Mikolajiv.

Aandacht verslapt

In de media raakt de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne steeds meer op de achtergrond, meldde RTL Nieuws eerder deze maand. Ook de bereidheid om Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden lijkt in Nederland sterk af te nemen. ''Veel mensen dachten in het begin: die oorlog is zo weer afgelopen. Nu blijkt dat het misschien nog wel jaren kan duren.'' Lees hieronder het hele verhaal: