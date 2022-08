Wat er ook gebeurt, het zeeniveau stijgt met zeker 27 centimeter

In het onderzoek is alleen gekeken naar de ijskap op Groenland. Verheggen: "Je hebt natuurlijk ook nog Antarctica, de berggletsjers en het zeewater dat uitzet door opwarming van de aarde. Je moet dus echt spreken van een minimale stijging van 27 centimeter die onomkeerbaar is geworden, maar vrijwel zeker gaat het nog veel hoger uitvallen."

Verdere schade voorkomen

Onomkeerbaar dus. Toch betekent dat niet dat verdere actie zinloos is. "Je moet natuurlijk voorkomen dat dit nieuws leidt tot een apathische reactie. Aan die 27 centimeter is niets meer te doen volgens dit onderzoek, maar verdere schade voorkomen kan wel. Het onderzoek onderstreept juist het belang van emissiereductie om een nog hogere stijging te beperken. Maar het laat ook zien dat we ons beter moeten gaan beschermen tegen de stijgende zee."