Wat ging er mis op de dijk? Onderzoek truckongeluk gaat lang duren

A29 afgesloten

Maar ook de vraag waarom de vrachtwagen nou precies daar, op zaterdagavond om 18:00 uur, op dat dijkje in Nieuw-Beijerland reed waar op hetzelfde moment een buurtbarbecue werd gegeven, moet beantwoord worden. "Wat deed hij daar? Waar kwam hij vandaan? Het is ongelooflijk belangrijk om dat heel nauwkeurig in kaart te krijgen."

De precieze route van de vrachtwagen is nog niet bekend. Wel was er afgelopen weekend een wegafsluiting op de A29. Mogelijk moest de vrachtwagenchauffeur daardoor omrijden.

'Grootste nachtmerrie'

In de gemeente Hoeksche Waard, waar Nieuw-Beijerland onder valt, wordt door bewoners al langer gewaarschuwd voor onveilige situaties door vrachtverkeer dat over de dijken raast. Judith Prins woont al 16 jaar aan een dijk in Piershil, zo'n 4 kilometer van de plek van het ongeluk vandaan.

"Dit is mijn grootste nachtmerrie", zegt ze over het ongeval. "Er zijn hier al heel vaak bijna-ongelukken gebeurd, en het vrachtverkeer neemt alleen maar toe omdat de bedrijven hier in de omgeving steeds groter worden. Vaak is de kortste route die de navigatiesystemen aangeven door dit gebied. We zijn al jaren bezig om te kijken of het mogelijk is om vrachtverkeer om te leiden", vertelt ze.