Noodopvanglocatie komt in Zoutkamp, plek voor honderden asielzoekers

In de oplossing die het ministerie nu bedacht heeft, zullen asielzoekers zich alsnog eerst melden in Ter Apel. Daar volgt een voorregistratie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en wordt een vervolgafspraak gemaakt voor hun registratie en identificatie.

Kortstondig verblijf

Minderjarigen zullen in Ter Apel blijven, maar volwassenen waar geen slaapplek voor is zullen worden overgebracht naar de kazerne in Zoutkamp. Op de dag van hun vervolgafspraak voor identificatie en registratie (I&R) worden ze teruggebracht naar Ter Apel. Vanuit daar wordt gekeken wat de vervolgstap zal zijn van hun asielproces.

De meesten van hen zullen dan doorstromen naar een noodopvang. Zij komen dan dus niet terug naar de kazerne in Zoutkamp. "De mensen zullen slechts kortstondig in De Marnewaard verblijven", meldt Van den Burg.

Het is de bedoeling de locatie voor zes maanden in gebruik te hebben. Ook staat in de brief dat op de locatie naast de benodigde opvang en zorg, 24/7 beveiliging aanwezig zal zijn. En dat de locatie 'zo zal worden georganiseerd dat de mensen zoveel mogelijk op de locatie blijven'.

100 kilometer verderop

Het dorp Zoutkamp telt een krappe 1200 inwoners. De Willem Lodewijk van Nassaukazerne ligt een stuk boven het dorp in de gemeente Het Hogeland en ongeveer 100 kilometer van Ter Apel.