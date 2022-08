Mayim (23) krijgt na een jaar wachten brief van de koning: 'Moest hard lachen'

Elke dag checkte ze de brievenbus, hopend op een antwoord terug. Maar helaas. "Ik vind dat niet cool", zei ze eerder zichtbaar teleurgesteld. Mayim is overigens niet de enige briefschrijver; de koning krijgt elk jaar 10.000 brieven. Iedere briefschrijver krijgt in principe een standaard reactie terug.

Misgegaan

Wat ging er mis? De vader van Mayim had het boek aan een hofdame overhandigd tijdens een congres waar de koning destijds bij aanwezig was. En daar is het misgegaan, zo blijkt uit de brief die dit weekend dan toch op de deurmat plofte.

Zo staat er:

"De leden van de koninklijke familie ontvangen, naast de grote hoeveelheid post die zij op het paleis ontvangen, zeer veel brieven tekeningen en cadeaus. Omdat deze correspondentie en gift persoonlijk in ontvangst zijn genomen door een lid van de hofhouding is er voor gekozen dat er geen separate dankbrief wordt nagestuurd (...) Dit neemt niet weg dat de koning en prinses Amalia bijzonder veel waardering hebben voor uw persoonlijke brief en bovenal voor het prachtig geschreven boek over uw leven."

De koning laat verder weten dat hij Mayim prijst vanwege de manier waarop ze teleurstellingen op een relativerende wijze kan omzetten in humor.