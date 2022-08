Burgemeester Hoeksche Waard: 'We zijn in rouw, in diepe rouw'

De burgemeester zei dat hij snel na de ramp ter plekke met enkele betrokkenen had gesproken. "Wat zij hebben gezien is niet te beschrijven."

Agenten binnen minuten ter plaatse

Hij gaf aan dat er nog veel vragen zijn, omdat het onderzoek nog volop gaande is. De politie gaf aan dat de eerste agenten binnen enkele minuten ter plaatse waren.

De bestuurder van het witte busje dat op het moment van het ongeluk ook op de weg was, is gevonden. Hij heeft een verklaring afgelegd, meldt de politie. Spaanse media melden dat de Spaanse vrachtwagen voor dit busje zou hebben moeten uitwijken. Of dat klopt, wilde de politie niet zeggen.

De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Dat gebeurt standaard bij dergelijk zware ongelukken. Inmiddels is duidelijk dat hij niet had gedronken en ook niet onder invloed was van verdovende middelen. Wel is er ook bloed afgenomen voor onderzoek. De uitslag daarvan is nog niet bekend.