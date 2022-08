Tussen de tranen door zoekt Nieuw-Beijerland naar antwoorden, 'maar die zijn er niet'

Drie van hen komen uit één familie. Het gaat om de 75-jarige vrouw, haar 41-jarige zoon en zijn 28-jarige vrouw. En eigenlijk moeten we praten over vier slachtoffers in de familie, vertellen vrienden van het gezin vanmiddag aan de dijk. De 28-jarige vrouw was namelijk acht maanden zwanger. "Ze waren drie maanden geleden getrouwd, dolgelukkig en in verwachting van hun kindje. En dan dit."

'Het dringt nog niet tot hem door'

De vader van het gezin was per toeval niet aanwezig bij de barbecue, hij moest op ziekenbezoek bij een ander familielid. "We hebben hem vanochtend gesproken. Het dringt, logischerwijs, nog niet tot hem door wat er is gebeurd. Hij moet nu opeens kleren uit gaan zoeken voor de uitvaart van zijn vrouw, zoon en schoondochter. En dan staat hij daar in de kinderkamer die net af was. Dat ís ook niet te bevatten."

Vanochtend bracht de dominee een bezoek aan de man, die lid is van de hervormde gemeente van Oud-Beijerland. Dat deed hij na de kerkdienst waar vanochtend ook uitgebreid stilgestaan werd bij het drama. "De namen werden voorgelezen en er werden twee rouwpsalmen gezongen. Het was heel verdrietig", vertelt Frans Bakker. Hij is ook lid van de kerk, en was daarnaast vannacht opgeroepen om de resten van het ongeluk op te ruimen. Bakker is werkzaam bij een aannemersbedrijf en moet vaker de plek na een calamiteit opruimen, maar zoiets als dit had hij 'gelukkig' nog nooit meegemaakt.