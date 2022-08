Rem op gezinshereniging en hulp van Defensie om asielcrisis te beteugelen

Het kabinet wil ook tijdelijk stoppen met het opnemen van mensen die volgens de Turkije-deal naar Europa mogen komen. Volgens Van der Burg heeft Nederland jarenlang een 'substantieel aantal mensen hervestigd', relatief zelfs meer dan alle andere Europese landen. Het gaat om duizend mensen per jaar. "Maar nu we mensen in het gras hebben slapen in Ter Apel, dan wel in sporthallen lukt dat niet meer."

'Geen Nieuw-Zeeland of Engeland'

Van der Burg noemt het 'in de huidige situatie niet verantwoord' om mensen over te laten komen.

Toch benadrukt hij dat er geen volledige asielstop komt. "Wij zijn geen Nieuw-Zeeland of Engeland."