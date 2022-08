Terrein Ter Apel vanavond niet leeg, ondanks ultimatum

De kans is klein dat het terrein rond het azc in Ter Apel vanavond leeg is. Dat zegt staatssecretaris Eric van der Burg (migratie en asiel). Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling had eerder dat ultimatum ingesteld waarop de asielzoekers een ander onderkomen moesten hebben.

De reden dat Schuiling dat zegt, is omdat mensen bij het azc ziek werden door de onhygiënische omstandigheden. Maar Van der Burg denkt dat er alsnog mensen buiten de poorten zullen slapen. Van der Burg zegt druk in overleg te zijn met gemeenten om meer opvang te regelen voor de nieuwkomers, maar dat levert vandaag volgens hem nog niet het gewenste resultaat op, zei hij voor de ministerraad. 'Toiletten stinken' Vrijwilliger Sandro Kortekaas beschreef gisteren aan RTL Nieuws de situatie: "De toiletten stinken, er zijn altijd rijen voor alle voorzieningen, en de dagen van de mensen bestaan vooral uit wachten, wachten, wachten. Ze zitten onder luifels, op hun bagage. Ik zie mensen op het gras liggen, op de stenen. Ik maak me zorgen om families, om kinderen, en ook om de mensen van de lhbtq+-community: zij zijn vanwege hun geaardheid gevlucht en vaak extra kwetsbaar op zo'n plek als deze." Lees ook: Vrijwilligers bij Ter Apel kunnen ogen niet geloven: 'Wat gebéúrt hier?' Ook Artsen zonder Grenzen kwam in actie in Ter Apel. "Beschamend dat wij moeten doen wat de overheid nalaat", zei directeur Judith Sargentini in onderstaande video: Bekijk deze video op RTL XL Sargentini is op z'n zachtst gezegd niet blij met de situatie.