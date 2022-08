Jongetje (3) verdronken in zwembad van camping bij Herkenbosch

Een 3-jarige jongen is vanmiddag verdronken in het zwembad van een camping. Het gebeurde in het Limburgse Herkenbosch. Volgens de politie zou het gaan om een 'noodlottig ongeval'.

Uit respect voor de nabestaanden doet de politie daarom geen verdere mededelingen over wat er precies is gebeurd vanmiddag. Huttopia Het drama vond plaats in het recreatiepark Huttopia in het Nationaal Park de Meinweg, niet ver van Roermond. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Pogingen de peuter te reanimeren bleven echter zonder resultaat. Lees ook: Drama op Franse camping: Nederlands meisje (9) verdronken