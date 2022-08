Nancy (30) wordt bewust alleenstaande moeder: 'Ik kan dit prima zonder man'

Zwanger worden van een zaaddonor, hoe werkt dat?

Voor kunstmatige inseminatie met donorsperma wordt 'opgewerkt sperma' gebruikt. Dat wil zeggen dat ingevroren donorsperma wordt ontdooid en daarna gewassen met een kweekvloeistof. De bewerkte spermacellen kunnen daardoor hoog in de baarmoeder worden ingebracht (geïnsemineerd), wat een grotere kans op zwangerschap geeft.

Het insemineren zelf is over het algemeen pijnloos. De vrouw neemt plaats op een ligstoel, waarna de arts of verpleegkundige met een speculum (eendenbek) de baarmoederopening zichtbaar maakt. Met een dun slangetje (katheter) wordt een kleine hoeveelheid spermacellen in kweekvloeistof ingebracht in de baarmoeder. Na de inseminatie blijft de vrouw even liggen.

Kans van slagen

Gemiddeld is de zwangerschapskans per cyclus tussen de tien en vijftien procent. Theoretisch zou hiermee 70 procent van de vrouwen na een jaar zwanger moeten zijn, maar in de praktijk ligt het aantal dichter bij de 50 procent.

Bron: Isala.nl