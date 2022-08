Drie mensen gewond na gasexplosie in appartementencomplex Zutphen

Een enorme ravage in de Halvemaanstraat in Zupthen. Daar is vanmiddag een gasexplosie geweest waardoor de volledige gevel van een appartementencomplex is weggeblazen. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn daarbij drie mensen gewond geraakt.

Veel hulpdiensten uit de wijde omgeving zijn uitgerukt naar de plaats van de explosie. Van de drie gewonden, zijn er twee naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het met hen gaat, is onduidelijk. De brandweer laat weten dat er op dit moment nog verder wordt gezocht naar meer mogelijke slachtoffers. Brand onder controle Door de kracht van de explosie is het pand flink beschadigd. Een deel van de gevel en een voordeur zijn weggeblazen. Ook het dak heeft schade en de achtergevel is gedeeltelijk verdwenen. Direct na de knal brak brand uit, maar die was volgens de brandweer snel onder controle. Over de oorzaak van de explosie kan de brandweer nog niets zeggen. Omdat het pand door de explosie instabiel is geworden komt het specialistisch team van de brandweer ter plaatse om het pand te stutten.