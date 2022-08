Baby overleden in sporthal aanmeldcentrum Ter Apel

Het is ook nog niet duidelijk wat de nationaliteit van de baby is, aldus het COA. "Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht. Aan hen wordt passende ondersteuning geboden."

Eric van der Burg, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten ook 'diep geschokt te zijn door deze verschrikkelijke gebeurtenis'. "De familie en het personeel wens ik heel veel sterkte toe." VluchtelingenWerk Nederland laat weten 'met grote verslagenheid' te hebben kennisgenomen van het overlijden van de baby.

'Intens verdrietig'

"Dit is intens verdrietig en een groot verlies voor de nabestaanden. Dit nieuws komt ook in onze organisatie hard aan", vertelt een woordvoerder. "In het bijzonder bij onze medewerkers en vrijwilligers ter plaatse. We leven mee met de nabestaanden van dit kindje en we wachten het aangekondigde onderzoek af."