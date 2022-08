De stikstofdoelen een paar jaar vooruitschuiven: kan en mag dat wel?

Vet stelt dat de problematiek al jarenlang vooruit is geschoven, nóg eens een paar jaar wachten, gaat niet meer. "We blijven het maar naar voren schuiven en we blijven maar naar geitenpaadjes zoeken om er weer een beetje vanaf te komen of er een andere wending aan te geven. Maar deze richtlijn - om in 2030 de uitstof van stikstof fors terug te dringen - is gebaseerd op hele goede wetenschappelijke kennis. Dat kun je niet zomaar aan de kant leggen. Uitstellen kan echt niet, het is namelijk al één over twaalf in Nederland."

'Moeten nu doorpakken'

Maar wat als we wel nog even wachten, om bijvoorbeeld alle neuzen in Nederland uiteindelijk dezelfde kant op te krijgen? Vet: "Dan denk ik dat we een heel aantal soorten verliezen. En dat kun je niet terugdraaien. We moeten nu doorpakken, niet meer twijfelen. Anders zullen we uiteindelijk eindigen met enorme eilanden van brandnetels en bramenstruiken, en meer niet."