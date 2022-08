Brandbommen en een vuurwapen: 4 Nederlanders opgepakt in Antwerpen

De Antwerpse politie zette rond 05.00 uur in stadsdeel Borgerhout een auto met een Nederlands kenteken aan de kant die de aandacht had getrokken. De auto reed vlakbij een eethuis van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik, dat al eerder doelwit was van brandstichting en beschieting.

Inzittenden tussen de 17 en 20 jaar oud

De politie let in die omgeving natuurlijk extra op, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In de auto werden 'enkele brandbommen en een vuurwapen aangetroffen', laat het parket weten. Het kan niet zeggen om wat voor wapen het precies gaat.