ChristenUnie over stikstofdebat: 'Niet fixeren op jaartal, natuurherstel belangrijk'

Regeringspartij ChristenUnie vindt natuurherstel belangrijker dan discussie over 2030. Dat zegt CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. "We moeten ons niet fixeren op dat jaartal." In de coalitie is een openlijk meningsverschil over de stikstofdoelen, omdat CDA-leider Wopke Hoekstra heeft gezegd dat het deol van 2030 niet heilig is.

Segers zegt het niet zo stellig als Hoekstra. Als het kan, zou 2030 best overeind kunnen blijven. "Ik kijk nu naar Johan Remkes, naar het proces. Dan kan er van alles worden aangepast, maar dat doe je met elkaar en dat doe je al pratend." Dat zei Segers tegen EenVandaag voorafgaand aan het debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Daarvoor kwamen de Kamerleden eerder terug van reces. Lees ook: CDA houdt vast aan stikstofuitspraken Hoekstra: 'Ze zijn op ramkoers' Voor coalitiepartij D66 is 2030 juist wel een ontzettend belangrijke stip aan de horizon is. "Voor mij zijn veel andere dingen heilig", zei Segers erover tegen EenVandaag. Balans met de natuur "Waar het nu om gaat is dat je goed voor de natuur gaat zorgen en weer met de boeren om tafel gaat. Hoe zorgen we dat er landbouw komt die in goede balans met de natuur is?" Het stikstofdebat is nog bezig in de Tweede Kamer, volg het hier live: Live Bekijk deze video op RTL XL