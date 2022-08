CDA houdt vast aan stikstofuitspraken Hoekstra: 'Ze zijn op ramkoers'

Fons Lambie: 'CDA op ramkoers'

Politiek verslaggever Fons Lambie zegt dat uit het debat blijkt dat het CDA geen gas terugneemt. "Het CDA ligt op ramkoers: fractievoorzitter Heerma wil de stikstofafspraken afzwakken. Afgelopen vrijdag zorgden de uitspraken van Hoekstra tot ruzie en verdeeldheid in het kabinet. Het meningsverschil is nu even geparkeerd, in afwachting van de bevindingen van Johan Remkes." Remkes spreekt deze periode met de belangrijkste partijen in de crisis.

"Als Remkes binnenkort met aanbevelingen komt, zal de coalitie moeten beslissen: worden de afspraken aangepast of niet? Met het oog op de peilingen heeft geen regeringspartij zin in verkiezingen, maar als zowel CDA en D66 de hakken in het zand zetten, dan dreigt een kabinetscrisis. In het debat klinkt het CDA niet bang. Of het ook gaat gebeuren, hangt de komende weken af van de bevindingen van Remkes en hoe heftig het gaat worden in het kabinet, en met name tussen CDA en D66."