Waarom horen we niets meer over het gat in de ozonlaag?

Sommige vervangende stoffen tasten helaas nog steeds de ozonlaag aan, zij het in mindere mate. Ook zijn veel van deze stoffen broeikasgassen, en dragen dus bij aan de verdere opwarming van de aarde. Het zoeken naar betere alternatieven gaat dus nog steeds door.

Preventieparadox

Wat er na het succes gebeurde, is een bekend fenomeen: want als we door maatregelen een bedreiging de kop in weten te drukken, ontstaat er bij sommige mensen twijfel of het echt wel zo’n bedreiging was. Dat wordt ook wel de preventieparadox genoemd.

De term raakte in zwang tijdens de coronacrisis, maar is evengoed van toepassing op de ozonafbraak: achteraf lijkt het probleem te zijn meegevallen. Niet omdat er geen groot probleem dreigde, maar omdat we effectieve maatregelen hebben genomen.

De preventieparadox in een creatieve schets: