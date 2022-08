Ruim helft van de kinderen haalt geen prik tegen baarmoederhalskanker

De opkomst is het laagst onder jongens die in 2004 zijn geboren. Zij worden dit jaar 18. Een op de drie uitgenodigde jongens in die groep heeft de prik gehaald. Van de jongens uit 2012, die dit jaar 10 worden, is bijna 43 procent gevaccineerd. Bij de meisjes uit 2012 heeft ruim 49 procent de eerste prik gehaald. De gevaccineerde kinderen kunnen vanaf eind augustus hun tweede prik halen.

Eerder rond de 60 procent

Een op de tien vaccinaties is anoniem. Het RIVM weet het geslacht en het geboortejaar van die kinderen niet. De percentages kunnen dus in werkelijkheid iets hoger zijn.

Ook jongens worden nu ingeënt, daar maakten wij begin dit jaar deze video over: