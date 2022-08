Albert Heijn stopt met muntjes voor winkelkarretjes

Dat zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen NU.nl. Er verdwenen in de coronatijd niet meer of minder karretjes dan normaal het geval is, zegt de woordvoerder. En dat was wel de reden om te starten met de muntjes, in 1985.

Sloten verwijderen

De karretjes moesten eerst worden geopend met een gulden en later met een muntstuk van 50 cent. Nu is dat vaak een plastic muntje van de supermarkt zelf. Kost een boel plastic, en dat is ook meteen een van de redenen waarom AH er nu afscheid van neemt. "We kunnen door ermee te stoppen een hoop plastic besparen", zegt de woordvoerder tegen Nu.nl.