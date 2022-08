Waarom toch zo'n chocking-game? 'Het puberbrein ziet soms gevaren niet'

Afgelopen week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het een 15-jarige jongen heeft aangehouden. Hij zou bij vier scholieren een wurggreep hebben aangelegd, waarna ze korte tijd hun bewustzijn verloren. Er is aangifte gedaan tegen de jongen, er worden camerabeelden bekeken en er worden getuigen gehoord. Het is de eerste keer dat iemand hiervoor is aangehouden.

Tim stierf aan de choking-challenge

Het OM neemt de situatie hoog op. "Het is een bijzonder ernstig feit, een misdrijf", zegt persofficier van justitie Katelijne den Hartog. "Wat de maximale straf hiervoor is, daar wil ik niet op vooruitlopen. Maar of de slachtoffers wel of niet toestemming hebben gegeven, maakt voor de verdenking en het opleggen van een straf niet uit."

Ze wijst op de gevaren van de choking-game. Hoe het met de vier gewurgde jongeren gaat, wil ze in verband met hun privacy niet zeggen. "Maar de consequenties kunnen heel ernstig zijn. Niet alleen kan er lichamelijk letsel optreden als gevolg van zuurstofgebrek, ook de dood kan een gevolg zijn van een dergelijk 'spel'. In het kader van preventie willen we iedereen waarschuwen: doe dit niet."