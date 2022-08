Afgekoeld? Bereid je voor op een nieuwe bak hitte

Het aanloopje neemt morgen vervolgens serieuzere vormen aan met een graad of 18 in het oosten, 'maar er is wel wat regen mogelijk', zegt Dorrestein. "Het blijft bij een buitje, verder is er aardig wat zonneschijn."

Geen plaknachten

En dan dus die warme dagen in het midden van de week. Weinig wind, hoge temperaturen, het wordt weer puffen en zweten. Maar ook een klein beetje goed nieuws voor wie er niet van houdt: de nachten worden minder warm dan tijdens de afgelopen hittegolf. "De lucht is minder vochtig, er is weinig bewolking en dus koelt het 's nachts af tot een graad of 15."

