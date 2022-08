Jonge kinderen met anti-azc-bord de straat op: 'Dat bedenken ze niet zelf'

Aanpak overheid voedt angst

Van Lange denkt dat de beelden van drukte en vechtpartijen bij het aanmeldcentrum uit Ter Apel ook niet helpen voor de situatie in Albergen. "Hoe de overheid daar niet kan voorzien in basisbehoeften van mensen is heel schrijnend."

De aanpak van de overheid voedt op die manier de angst in het dorp, denkt Van Lange. Er is veel te weinig overleg geweest over de komst van het azc in Albergen. De beslissing werd erdoor gedrukt. "In Albergen hebben ze het gevoel overvallen te worden door de overheid. Niet per se door het azc, maar minstens zo sterk door de wijze waarop de beslissing werd opgelegd. Dat voelt onrechtvaardig en maakt de gemeenschap nóg saamhoriger."

'Godzijdank zitten ze niet op school'

Tegelijkertijd zijn er nog altijd veel mensen die een stuk genuanceerder over de situatie denken, zegt Van Lange. In Albergen waren ze namelijk helemaal niet tegen de komst van een azc, er is nu vooral ophef over het aantal vluchtelingen dat hun kant op komt. "De overheid heeft in Albergen echt kwaad bloed gezet, dat is een verkeerd signaal naar heel Nederland. Er moet gediscussieerd blijven worden, niet alleen over Albergen, maar ook vooral over de schrijnende situatie in Ter Apel."