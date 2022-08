Maatregelen na onrust bij azc Ter Apel: extra cameratoezicht en fouilleren

Volgens de gemeente is de situatie rond het aanmeldcentrum al langer onrustig, wat leidt tot een 'onwenselijke situatie'. Ook zijn er zorgen over brandveiligheid en hygiëne op en rond het terrein. De maatregelen worden genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsregio. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden.

Geen doorstroming

Doordat de asielketen verstopt zit is het al maandenlang onrustig bij Ter Apel. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen.

Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers en moeten mensen in Ter Apel noodgedwongen in de buitenlucht slapen.