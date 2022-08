'Beenderen van gesneuvelde soldaten Waterloo werden vermalen in suikerfabriek'

Plattelanders uit de omgeving van de fabriek konden aardig verdienen aan het opgraven en verkopen van de soldatenskeletten. In de archieven vonden de onderzoekers tal van sporen terug van dit macabere oogstwerk.

Een naburige burgemeester zou de politie destijds zelfs hebben gevraagd in te grijpen. Of dat is gebeurd, is niet duidelijk. Ook hoeveel menselijke resten in de suikerfabriek beland zijn, is niet bekend.

Geruststelling

De suikerfabriek in het Belgische Tienen, zo'n 60 kilometer van Waterloo, verwerkt geen beenderen in de suiker. Dat twittert de fabriek vandaag met een knipoog ter geruststelling.