Dit weten we tot nu toe over komst asielzoekerscentrum naar Tubbergen

Een statushouder is een asielzoeker die als vluchteling is erkend en een tijdelijke verblijfsvergunning heeft voor een periode van vijf jaar. Een asielzoeker is nog in afwachting van een verblijfsvergunning. Om die te krijgen, moeten bijna alle asielzoekers zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Alleen die opvang zit al een hele tijd vol, omdat er geen doorstroom kan plaatsvinden naar de asielzoekerscentra die ook volzitten. En het probleem wordt groter, want nog steeds kloppen honderden mensen dagelijks in Ter Apel aan om asiel aan te vragen.

3. Hoe staan de inwoners en gemeente tegenover de komst van de asielzoekers?

Niet zo positief. Na het besluit van het kabinet dat een vergunning was verleend voor het azc, verzamelde een groep mensen zich voor het hotel in Albergen. Buurtbewoners uitten hun boosheid over het besluit. Zo was er onder meer een protestbord te zien met 'Albergen zegt nee tegen azc'.

Bekijk hier een video van de protesterende buurtbewoners: