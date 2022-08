Vier scholieren in wurggreep: jongen (15) opgepakt na 'choking-game'

De 15-jarige jongen werd begin deze maand opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie vandaag in een persbericht. Hij zou bij vier medescholieren de wurggreep hebben aangelegd, waarna zij tijdelijk buiten bewustzijn raakten. Dat werd vastgelegd op camerabeelden van de school.

De jongen heeft 3 dagen in een cel gezeten. Inmiddels is hij weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte in de zaak.

'Verre van onschuldig'

Het OM maakt zich grote zorgen over de toenemende populariteit van het spel. "Het is verre van onschuldig", zegt de jeugdofficier van justitie die op de zaak zit. "Er zijn tieners om het leven gekomen door het verkeerd aflopen van het wurgspel. Bovendien kan er zwaar lichamelijk letsel ontstaan doordat er bijvoorbeeld een zuurstoftekort in de hersenen ontstaat, met alle gevolgen van dien."

Een berucht recent voorbeeld daarvan is de 12-jarige Brit Archie Battersbee, die na een maandenlange coma op 6 augustus overleed. Volgens de moeder van de jongen had hij meegedaan aan een onlinechallenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. De medische behandeling van de jongen werd stopgezet omdat zijn vooruitzichten nihil waren.

Ceintuur om hals

Ook de Nederlandse Tim Reynders stierf op 16-jarige leeftijd door de choking-game. Het ging mis omdat hij de ceintuur die hij om zijn hals had niet meer kon loskrijgen.