Rijn bereikt laagste waterstand ooit en daalt nog verder

Natuur onder druk

De Rijn voert ook uitzonderlijk weinig water af naar de rest van Nederland. De afvoer daalt naar ongeveer 650 kubieke meter per seconde. Een afvoer van minder dan 800 kubieke meter per seconde in de zomer is slechts tweemaal eerder voorgekomen, in 1976 en 1949.

De aanhoudende droogte zorgt voor steeds meer problemen voor de landbouw en de natuur, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Verschillende natuurgebieden staan onder toenemende druk.