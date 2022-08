Dit bedrijf geeft al zijn werknemers 500 euro per maand extra: 'Zo help je lagere inkomens'

Directeur Van der Schoot vindt dat het soms allemaal wel meevalt met die 'stevige loononderhandelingen'. "Het gaat soms over vier procent. Maar voor sommige mensen betekent dat dat ze misschien twee keer extra in de maand naar de McDonald's kunnen."

Oproep aan andere bedrijven

Van der Schoot roept andere bedrijven ook op hun verantwoordelijkheid te nemen, want dat gebeurt nu volgens hem lang niet vaak genoeg. "Dan moet de directeur maar een keer geen dividend uitkeren, die moet ook minderen. Ondernemen is een kwestie van langetermijndenken. Het is nu veel te vaak gebaseerd op de jaarrekening. Maar sommige bedrijven zullen het nu ook gewoon niet kunnen betalen."

De reacties bij zijn bedrijf waren in ieder geval - logisch ook - erg enthousiast. "We hebben het vorige week vrijdag aangekondigd, en toen was iedereen natuurlijk blij. Maar daarna kreeg ik ook ontroerende mailtjes. Mensen die me vertelden dat dit de reden was waarom ze bij dit bedrijf werkten. Dat was heel fijn."